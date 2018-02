Serra promete 400 km de vias para bicicletas

O candidato também afirmou que dará continuidade ao projeto São Paulo Bike, com a expansão dos pontos de empréstimo de bicicletas de 100 em 2012 para 300 em 2014. "Minha intenção é expandir os empréstimos além do previsto, trazendo outras empresas privadas (para o projeto)", afirmou. "Isso combina a promoção das empresas, com marketing legítimo, e o interesse público, que é ter bicicleta emprestada de graça por um certo tempo", completou.

Por fim, Serra disse que pretende desenvolver uma campanha educacional específica de respeito e conscientização dos ciclistas, no mesmo modelo da campanha atual da prefeitura paulistana voltada para a segurança dos pedestres.

Pedaladas por votos

A agenda de José Serra neste fim de semana focou os mesmos eleitores que de seus concorrentes ao cargo. Mais cedo, Gabriel Chalita (PMDB) pedalou de Higienópolis até o Vale do Anhangabaú. Amanhã, será a vez de Fernando Haddad (PT), que deve passar pela Avenida Paulista. Serra negou que o encontro de hoje esteja relacionado à agenda dos outros candidatos. "Nós já tínhamos marcado essa agenda. O tema das bicicletas e da sustentabilidade é um capítulo importante a ser discutido nas eleições", argumentou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação sobre duas rodas também ocorre em meio à polêmica ocorrida no meio da semana, quando uma reportagem do Diário Oficial do Estado (veículo editado pela Imprensa Oficial, empresa do governo paulista) associou o uso de bicicleta a acidentes. A publicação mostrou que 3,4 mil ciclistas foram internados em 2011 nos hospitais estaduais e apresentou o depoimento de um médico do Hospital das Clínicas que desincentivava o uso de bicicletas no trânsito de São Paulo. A reportagem provocou reação entre ciclistas, que contestaram a publicação e defenderam a necessidade de apoio para esse tipo de transporte.

O tucano desqualificou a repercussão envolvendo o Diário Oficial do Estado. "Essa é uma falsa polêmica. Foi apenas uma entrevista com a opinião de um traumatologista. Não é matéria do Diário. Aí a rede suja, que serve ao PT, começou a fazer intriga", rebateu.

Questionado se considera seguro o uso de bicicletas na cidade, Serra respondeu que isso depende do local e das condições. Em seguida, partiu para a pedalada pela ciclovia, reunindo um "comboio" com aproximadamente 45 ciclistas. Entre eles, estavam Alexandre Schneider, seu candidato a vice, e Walter Feldman, um dos coordenadores de sua campanha.

Demagogia

O vereador Aguinaldo Timóteo (PR), da base aliada de Serra, também compareceu ao encontro, mas não participou da pedalada. Antes de o tucano chegar à ciclovia em frente ao metrô Itaquera, Timóteo foi questionado pela imprensa e classificou como "demagogia" o incentivo ao uso de bicicletas no trânsito de São Paulo. "Não tem espaço para fazer faixa especial para ônibus, vão fazer para bicicletas? Isso é uma tremenda demagogia", disparou.

"No fim de semana, quem quiser, que pegue a bicicleta e vá ao Ibirapuera", disse, referindo-se à falta de segurança para se pedalar nas ruas mais movimentadas. Ele acrescentou que os incentivos à bicicleta só serão possíveis quando os cidadãos forem mais educados no trânsito.

Questionado sobre a situação do transporte público na capital paulista, Timóteo revelou que nunca usou o metrô. "Dizem que é uma maravilha, mas eu nunca andei. Seria demagogia, eu tenho automóvel. Não preciso fazer gracinha com eleitor".