Serra programa nova ofensiva no Nordeste

Depois da passagem de Dilma pelo território cearense há cerca de um mês - sem comunicado prévio ao governador Cid Gomes (PSB) e em meio à operação do Palácio do Planalto para desmontar a candidatura presidencial do deputado Ciro Gomes (PSB-SP) -, a ideia é aproveitar o clima de solidariedade aos irmãos que sempre atuaram em parceria com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) no Estado.

Encarregada de cuidar da agenda de viagens do candidato, a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) diz que, no Ceará, a visita tem um objetivo mais político, de conquistar novos aliados. Por isso os encontros com cerca de 200 prefeitos e líderes políticos municipais, tanto na capital como no interior. Mas, como o objetivo é conquistar eleitores além da estrutura política da oposição no Nordeste, bem menor do que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua candidata, os chamados eventos de rua e de mídia não podem faltar.

Depois do Ceará, estão programadas viagens ao Piauí e a Campina Grande, na Paraíba. Serra também irá ao Recife, agora com a garantia de um palanque confortável com o PMDB do senador Jarbas Vasconcelos (PE), que vai disputar com o governador Eduardo Campos (PSB), que tenta a reeleição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.