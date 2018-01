Serra procura vice no PSDB para chapa puro-sangue O pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, José Serra, iniciou as consultas para a escolha de um nome de sua própria legenda para fechar uma chapa puro-sangue ( quando o candidato e o vice são do mesmo partido) na disputa do Palácio dos Bandeirantes nessas eleições. Conforme antecipou a Agência Estado, o ex-prefeito da Capital e o presidente estadual do PMDB, Orestes Quércia, conversaram para tentar chegar a um entendimento que permitisse a realização de uma aliança entre as duas siglas. O entrave, contudo, ocorreu por conta da insistência de Quércia em não abrir mão de ser vice na chapa tucana. Segundo fontes das duas siglas, o nome de Quércia enfrenta grande resistência no ninho tucano. "O Serra sabe que o nome de Quércia não passaria pelo crivo da executiva do PSDB", diz uma fonte com acesso às negociações. Com a resistência ao nome de Quércia, a tendência de Serra é escolher um vice nos próprios quadros do PSDB. Muitos nomes já foram cogitados, mas nos últimos dias os candidatos mais fortes à vaga de vice na chapa de Serra são os dos deputados federais Alberto Goldman e Arnaldo Madeira. Segundo fontes da legenda, Goldman é o que apresenta mais vantagens nessa corrida, pois além de ser amigo pessoal e homem de confiança de Serra, foi o primeiro dos pré-candidatos que pleiteavam a cabeça de chapa do PSDB na disputa ao governo estadual a abrir mão da disputa em favor do ex-prefeito. Além de ser o desejo dos integrantes do partido no Estado, a chapa pura poderá também ser um fator positivo para a legenda nas eleições gerais de 2010. De acordo com dirigentes tucanos, a eventual vitória de Serra neste pleito o credenciará para disputar a Presidência da República em 2010. "Por isso, é mais interessante contar com um vice do próprio partido, já que a administração do Estado continuará nas mãos da legenda", destaca um desses líderes. Os líderes dos partidos que estão aliados a Serra - PFL, PPS e PTB - já informaram que não criarão obstáculos para que os tucanos disputem o pleito com chapa puro-sangue, já que a aliança com o PMDB está cada vez mais distante. Pelas negociações que estão em andamento, os pefelistas podem ficar com a vaga ao Senado. Outro aliado, o PTB também já garantiu que não vai se opor à estratégia dos tucanos em sair com chapa pura. "Estamos com o Serra em São Paulo, em qualquer hipótese", garantiu à Agência Estado um dos líderes da legenda. PMDB Apesar da tendência do PSDB em sair com chapa pura para a disputa ao governo de São Paulo, Orestes Quércia e o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, terão uma conversa amanhã à noite, na Capital, para avaliar se ainda há possibilidade de uma eventual aliança com os tucanos. Temer é o nome preferido de Serra e também dos tucanos paulistas para integrar a chapa tucana no Estado. Mas isso esbarra na resistência de Quércia em não perder espaço político em São Paulo. Temer já confidenciou a amigos que gostaria muito de integrar a chapa com Serra, de quem é amigo pessoal, mas adiantou que não pretende se indispor com Quércia. Quércia já adiantou a correligionários que se não for vice na chapa de Serra, prefere sair com candidatura própria. O impasse deverá ter um desfecho até amanhã. Isto porque no sábado o PMDB realiza sua convenção estadual e no domingo, é a vez dos tucanos homologarem o nome de Serra na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Chance de segundo turno Fontes tucanas informaram que apesar do prazo oficial de 30 de junho para o fechamento dessas chapas, sem um acordo com os peemedebistas, o PSDB deve apresentar o nome de vice no próprio domingo. Para o PT, o lançamento de candidatura própria de Quércia pode ser a chance do candidato da legenda no Estado, senador Aloizio Mercadante, chegar ao segundo turno da disputa. Pelas atuais pesquisas de intenção de voto, Serra venceria com folga a disputa já no primeiro turno. No final da semana passada, Quércia chegou a procurar o líder do PTB na Assembléia Legislativa, Campos Machado, para lhe oferecer a vaga de vice em sua eventual candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, mas foi informado que os petebistas já estavam formalizando aliança com Serra.