Serra prestigia palestra de FHC em São Paulo

Serra teve um almoço com dirigentes do PPS nesta quinta-feira para discutir uma possível mudança de partido. À tarde, o PPS divulgou nota afirmando que o ex-governador explicou que, "no momento, vive uma situação interna no PSDB e isso ainda não lhe permite dar uma resposta ao PPS".

Volta FHC

FHC foi recebido no auditório do Cine Cultura sob aplausos e ouviu um grito de apelo: "Presidente, o senhor precisa voltar!". Intervenção que foi respondida instantaneamente com humor pelo ex-presidente. "Para casa!", levando a plateia à gargalhada.