Serra prepara saída em grande estilo do ministério Os 373 veículos e equipamentos para combater a dengue que o ministro da Saúde, José Serra, entregou nesta sexta-feira ao governo no Rio de Janeiro são apenas os primeiros de uma série de 2 mil carros que ele mesmo quer pôr nas mãos dos governadores até o dia 20 de fevereiro, quando deixa o cargo para dedicar-se à campanha presidencial. Depois de Anthony Garotinho (PSB-RJ), o ministro vai aos governadores Itamar Franco (PMDB), de Minas Gerais; Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo e César Borges (PFL), da Bahia. Mas não sem voltar ao Rio, no dia 21, para inaugurar mais um hospital da Rede Sarah do Aparelho Locomotor. E ainda restarão pelo menos mais dois hospitais ? um em Mato Grosso e outro no Rio Grande do Norte, a serem inaugurados pelo ministro e candidato José Serra. A assessoria do ministro também prepara um evento para mostrar o chefe na guerra contra o tabagismo. Serra quer comemorar a entrada em vigor, em 1º de fevereiro, da lei que obriga os fabricantes de cigarros a estampar fotografias de consumidores doentes e mensagens antifumo nas embalagens. De posse de uma pesquisa mostrando que o eleitor brasileiro reconhece Serra como um excelente ministro, mas não consegue transferir esta competência para o candidato, a cúpula do PSDB prepara o programa eleitoral de 6 de maio para mostrar o tucano, em cadeia de rádio e televisão, como o homem que mudou a saúde pública no Brasil. E que inspirou até os Estados Unidos a quebrar a patente dos medicamentos para combater a bactéria do antraz, espalhada em cartas pelo bioterrorismo. O fato motivou reportagens dos principais jornais norte-americanos e europeus que serão exibidos para todos os brasileiros na tevê. Mas depois que Serra deixar o posto assumir a candidatura, ainda assim manterá o comando da Saúde. Sua cadeira de ministro será passada ao amigo de mais de 20 anos, Barjas Negri, atual secretário-executivo do ministério. Os dois são parceiros desde os tempos da Secretaria de Planejamento do governo Franco Montoro, em São Paulo. Foi quando o secretário Serra nomeou Barjas seu coordenador de políticas sociais. Juntos na Saúde, eles praticamente quintuplicaram as verbas do programa saúde da família e agentes comunitários, para o qual estão reservados neste ano R$ 1,3 bilhão. Nos próximos dias, irão comemorar a marca dos 151 mil agentes comunitários, que somavam apenas 29 mil quando Serra assumiu o ministério. Barjas não é o único nome que Serra deixará plantado na Praça dos Três Poderes. Depois de travar uma queda de braço com ex-secretário Andrea Matarazzo e o grupo do governador do Ceará, Tasso Jereissati, emplacou na Secretaria de Comunicação de Governo seu assessor João Roberto Vieira. Tasso considerou a escolha de como o sinal definitivo de que Serra era o candidato do presidente da República.