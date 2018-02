Serra prepara cartilha para 'ensinar' gestão pública A um ano das eleições, o governador de São Paulo, José Serra, possível candidato do PSDB à Presidência, prepara uma cartilha sobre o "estilo Serra de governar", a ser distribuída nacionalmente antes do fim da sua gestão. Em encontro com 40 empresários do Movimento Brasil Competitivo, no Palácio dos Bandeirantes, o governador disse ver o manual como uma "contribuição para a administração pública brasileira".