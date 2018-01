Serra prega união da base aliada nas eleições O ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à presidência, José Serra, disse hoje, após desembarcar em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, que o momento é de unidade para os partidos da base governista, tendo em vista a eleição presidencial. O ministro foi recepcionado no aeroporto por cerca de mil pessoas. Também o aguardavam o governador do Mato Grosso, Dante de Oliveira, o líder do PSDB na Câmara, Jutahy Junior, e o senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT). Diante da menção de que o presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou a campanha eleitoral em 1998 pela mesma cidade, Serra fez questão de deixar claro que a visita de hoje tem como objetivo atividades do Ministério. Ressaltou, porém, que está disposto a voltar à cidade na condição de candidato. Serra reafirmou ainda que deve deixar o Ministério da Saúde para reassumir a vaga de senador tão logo o Congresso retome os trabalhos após o recesso, a partir de 19 de fevereiro. Em relação a uma possível conversa que teria hoje com a governadora do Maranhão e presidenciável Rosena Sarney (PFL), Serra disse que o encontro "nunca foi previsto para hoje". E acrescentou: "Nunca ouvi falar nisso". Serra disse, no entanto, que está disposto a encontrar-se com a governadora. "Sem dúvida, em algum momento, mas não tem nenhuma data marcada", afirmou.