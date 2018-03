Serra posa com mascote da Copa e tenta tocar vuvuzela Na reta final de seu governo, o presidenciável José Serra (PSDB) recebeu hoje no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, uma delegação da África do Sul. A vice-ministra do Turismo, Thokozile Xaza, veio convidar Serra - e os cidadãos paulistas - para assistir à Copa do Mundo de 2010, que será sediada pelo país africano.