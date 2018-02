Serra pede campanha limpa nas eleições

Em seu primeiro ato oficial de campanha, nesta sexta-feira, 6, o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, pediu que a campanha deste ano seja limpa, com foco em propostas para a cidade.

"Vamos fazer uma campanha limpa. Nem seria preciso dizer, mas talvez nem todos (os adversários) estejam com esta disposição", afirmou o tucano, em um evento no comitê de sua campanha, no centro de São Paulo.

Diante de líderes e candidatos a vereador dos partidos de sua coligação (PSDB-PSD-PR-DEM-PV), Serra afirmou que os partidos aliados devem estar unidos durante a campanha. Dentro do PSDB, há focos de insatisfação com o poder acumulado pelo PSD do prefeito Gilberto Kassab na aliança.

"Político disputa até rolo de barbante de papel, é sempre assim. Temos que estar unidos, e saber quem é adversário e quem é aliado. Quem amola aliados, está sabotando", declarou o candidato.

O discurso de Serra deu o tom de sua campanha, cujo objetivo será comparar as realizações da gestão Serra-Kassab com as administrações do PT na Prefeitura, com Luiza Erundina e Marta Suplicy.

Apesar de afirmar que pretende debater os temas da cidade, o tucano indicou que a eleição paulistana tem reflexos nacionais. "O que acontece em São Paulo é fundamental para o que acontece no Brasil. Está em jogo o sistema democrático", afirmou. Desde a entrada de Serra na disputa municipal, tucanos avaliam que ele é o único candidato capaz de impedir a implantação do "projeto hegemônico" do PT em São Paulo.