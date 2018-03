Serra participa de evento com Alckmin e Kassab

O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, participou na manhã desta terça-feira, 3, de um evento do governo do Estado ao lado do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do atual prefeito da capital, Gilberto Kassab (PSD). O ex-governador participou da inauguração do Poupatempo da Lapa, na zona oeste da cidade. Foi a primeira vez que Serra subiu a um palanque ao lado de Alckmin e Kassab após ter vencido a prévia de seu partido, no fim de março.

Serra recebeu agradecimentos de secretários, parlamentares, do governador e do prefeito por ter participado da implantação do serviço no bairro. Quando era governador, Serra teria escolhido o terreno onde o Poupatempo passou a funcionar e, em parceria com Kassab, deu início ao processo de desapropriação da área.

Kassab chamou Serra duas vezes de "sempre prefeito" em seu discurso. O ex-governador não discursou, mas esteve ao lado das autoridades que participaram da cerimônia.

Serra negou que tenha ido ao evento como parte de sua pré-campanha para voltar à Prefeitura de São Paulo. "Eu vim mais pela alegria de ver uma coisa que eu toquei funcionando. Do ponto de vista eleitoral, é irrelevante", afirmou.

Alckmin também afastou o uso eleitoral do evento. "Não há nenhuma candidatura ate o mês de junho. (Só há) candidatos a partir da convenção, e, por lei, a convenção é só em junho. E ele (Serra) teve uma participação importante aqui no Poupatempo", disse.