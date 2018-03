Serra: 'Parece que Dilma não sabe por que quer ser presidente'

CURITIBA - O candidato a presidente pelo PSDB José Serra criticou, em Curitiba, a candidata do PT Dilma Rousseff, por não participar de debates. "Parece que a candidata Dilma não sabe por que quer ser presidente", disse. "Está chegando ao exagero em matéria de omissão e de comparação".

Veja página especial de José Serra

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra também comentou o programa de governo entregue pelo PT à Justiça Eleitoral. Segundo ele, "o segundo remendo" foi mal feito. "Não são duas caras, são várias caras". Para Serra, as diretrizes do PSDB foram minuciosamente escritas e detalhadas.

Serra anunciou em Curitiba que irá implantar no país a "Mãe brasileira", copiando projetos existentes em Curitiba e São Paulo. Por ele, todas as mulheres grávidas serão acompanhadas desde o pré-natal, com seis exames pelo menos. Ele também anunciou a criação de ambulatórios médicos com 25 especialidades . "Vamos reacelerar o sistema de saúde", afirmou.