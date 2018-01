Serra oferece vaga de vice ao PMDB, diz Temer O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), afirmou ontem que o ministro da Saúde, José Serra, pré-candidato do PSDB, já lhe declarou a disposição de montar uma chapa com seu partido na disputa pela Presidência. ?A Vice-Presidência é de vocês?, disse Serra a Temer. Segundo o parlamentar, essa é a primeira vez que seu partido ? na hipótese de decidir-se pela aliança ? negocia em condições de igualdade com o PSDB. ?Nas outras vezes, o partido entrou nas conversas de forma subalterna?, disse o presidente peemedebista. Temer admitiu que o nome do governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, tem sido sempre mencionado nas conversas sobre uma provável aliança com os tucanos para o posto de vice. ?Fala-se sempre em Jarbas, mas há outros nomes, como o do (governador do Rio Grande do Norte) Garibaldi Filho?, disse. A possibilidade de uma candidatura própria do partido, no entanto, ainda não está descartada, observou Temer. E ele tem reafirmado a todos que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre uma aliança com o PSDB. ?Temos de respeitar o partido, e a hipótese, até o momento, é de que só não teremos prévias se houver apenas um candidato?, reiterou Temer. O PMDB tem como pré-candidatos o senador Pedro Simon (RS), o governador de Minar, Itamar Franco, e o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Itamar, no entanto, tem irritado Temer, que tentou conversar várias vezes com ele, sem sucesso. ?Ele não fala com o presidente do partido?, reclama, lembrando que sua primeira reunião com governador foi há mais de um mês, na casa do presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), quando Itamar nem sequer lhe dirigiu a palavra. TV ? Temer afirmou ainda que não consultou o partido para ceder ao PSDB seus horários do programa de TV, nos dias 5, 7 e 9 de março. Ele argumentou que um bloco de inserções com o programa televisivo do partido nos dias 2, 4 e 14 de maio reduzirá gastos com a produção dos vídeos. Segundo ele, a lei o autoriza a tomar essa decisão sem consultar o partido, mas assegura que não tem nada a ver com as negociações para uma aliança. ?Por coincidência, o PSDB soube que estávamos querendo trocar os horários?, afirmou. A decisão de mudar o horário dos programas eleitorais deixou perplexo o presidente do Senado, Ramez Tebet. ?O PMDB está voando?, reagiu. ?Afinal de contas nós temos candidatos ou não temos?? Tebet evitou dar mais declarações, pois não sabia dizer se isso será aprovado pela Executiva do partido. ?Não sei se pela legislação é possível tomar essa atitude, vou conversar com os candidatos sobre o assunto?, afirmou. Em Mato Grosso do Sul, Estado de Tebet, os peemedebistas defendem a aliança com o PSDB. Os tucanos apoiariam a candidatura do prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, ao governo estadual e a deputada Marisa Serrano teria o apoio do PMDB para candidatar-se ao Senado. Pedro Simon vê na mudança dos horários dos programas um claro sinal de que o partido está caminhando para a aliança com PSDB. ?Temer está fazendo jogo de cena ao negar as afirmações de Geddel (Vieira Lima ? líder do partido na Câmara) e depois fechar um acordo com o PSDB para trocar os espaços na TV?, disse. Geddel defendeu abertamente na semana passada o apoio do partido à candidatura tucana. O pré-candidato gaúcho acha que a única forma de esclarecer a posição do partido em relação às eleições presidenciais é marcar uma convenção extraordinária. A tese já é defendida por Itamar e, segundo Simon, tem chances de ser aprovada. O governador de Minas precisará apenas do apoio de 40 integrantes do diretório. Isso, na avaliação de Simon, é perfeitamente possível. ?Darei minha assinatura para que isso aconteça?, assegurou. O senador Roberto Requião (PR) lamentou a decisão de Temer de trocar os horários dos programas na TV. ?Ele quer fortalecer a candidatura Serra?, acusou. ?Depois ele vai defender a aliança com o argumento de que as candidaturas (do PMDB) não decolaram.?