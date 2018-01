Serra oferece vaga de vice ao PMDB As negociações entre PSDB e PMDB para uma eventual aliança nas eleições ao governo do Estado de São Paulo ainda não estão encerradas. Segundo informações obtidas com exclusividade pela Agência Estado, a Executiva Estadual do PSDB aprovou, na tarde desta sexta-feira, o nome da ex-secretária do Bem-Estar e ex-deputada Alda Marcantonio, ligada a Quércia e que lançou sua pré-candidatura, para ser a vice na chapa de Serra. A intenção dos tucanos é que essa decisão possa ser apreciada na convenção estadual do PMDB deste sábado. Apesar da insistência dos tucanos em ter um integrante do PMDB como vice na chapa, o presidente estadual do PMDB paulista Orestes Quércia garantiu que seu nome está mantido na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. "Meu nome será homologado amanhã na convenção estadual do PMDB e eu não abro mão disso", disse em telefonema à Agência Estado na noite desta sexta-feira. Quércia confirmou que as negociações mantidas com o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo incluíam não apenas o seu nome, mas outros da legenda, tais como o de Alda Marcantonio. "Mas a demora do PSDB em dar uma resposta, me levou ao lançamento da candidatura própria. Estou na disputa para valer", complementou o ex-governador. A executiva estadual do PMDB já havia homologado o nome de Quércia, na quinta-feira, para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo o ex-governador, após a homologação do seu nome, a executiva da sigla deverá definir os nomes dos outros integrantes da chapa, como o vice e o candidato ao Senado. Veto a Quércia Os tucanos tentaram até o último momento se aliar ao PMDB para tentar garantir a vitória de José Serra já no primeiro turno das eleições. Mas as negociações emperraram, sobretudo no veto que a executiva tucana deu ao nome de Quércia para a vaga de vice. No final da tarde desta sexta-feira, o secretário Aloysio Nunes Ferreira, emissário do pré-candidato tucano José Serra, esteve reunido com Quércia para dizer ao peemedebista que a Executiva Estadual do PSDB havia aprovado o nome de Alda Marcantonio. Há alguns dias, ao saber que seu nome havia sido vetado pelos tucanos, Quércia chegou a sugerir outras opções, como Alda Marcantonio e o deputado Marcelo Barbieri. E o ex-governador sairia como candidato a deputado federal, com a promessa de ter o apoio para conquistar a presidência da Casa. No encontro que teve com Aloysio Ferreira, Quércia voltou a dizer que vai colocar seu nome como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, na convenção. A assessoria de Quércia confirmou a intenção do ex-governador e disse que ele está animado com a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo. Apesar disso, os tucanos, incluindo o pré-candidato José Serra, ainda apostam em um acordo. "Com a tomada de posição da nossa Executiva, poderemos sensibilizar as bases peemedebistas, pois muitos prefeitos e parlamentares da legenda estão querendo fechar o acordo com o Serra", informou uma fonte tucana. Alckmin Além da conversa com Aloysio Ferreira, Quércia recebeu um telefonema do candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin. Na conversa, o tucano argumentou a vantagem das duas legendas saírem juntas na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Para o PSDB, com o apoio dos peemedebistas, Serra tem a possibilidade de vencer as eleições já no primeiro turno.