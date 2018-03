Serra: 'O importante é obra com começo, meio e fim' Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter ironizado indiretamente o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), por ter apresentado a maquete do projeto de uma ponte no litoral paulista, o tucano afirmou que foi à região "anunciar" um entendimento entre municípios para iniciar a obra. "O que eu vim fazer aqui outro dia foi o anúncio do entendimento que nós concluímos com as Prefeituras de Santos e do Guarujá", disse Serra, durante palestra em seminário sobre crescimento e sustentabilidade na Baixada Santista. "O importante é uma obra com começo, meio e fim. Estruturada", completou Serra em seu discurso sem citar o governo federal.