Serra nega ter prometido entrega de obras do metrô Às vésperas de deixar o governo de São Paulo e com grandes obras a inaugurar nesses últimos dez dias, o presidenciável José Serra (PSDB) disse hoje que não fez promessas sobre a data de entrega das obras do Plano de Expansão SP, para ampliação da malha metroviária do Estado. Apesar de as datas terem sido divulgadas em material publicitário do metrô, em cartazes, pôsteres e propagandas de televisão, o tucano afirmou: "Não houve promessas, houve metas."