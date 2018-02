Serra nega saída de coordenador da campanha Para colocar fim aos boatos de que o coordenador de sua campanha, Edson Aparecido, estaria prestes a abandonar o cargo, o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, realizou caminhada com o tucano na tarde desta quarta na região da Vila Sônia, na zona oeste. Serra, no entanto, disse que a presença de Aparecido era natural. "Não foi nada programado", disse o candidato aos jornalistas quando questionado se o encontro entre os dois tinha esse propósito.