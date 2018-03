Serra nega que manifestações tenham causado sua ausência em inauguração

O governador de São Paulo e virtual candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, descreveu como "trololó" as manifestações realizadas nos últimos dias por professores da rede estadual. O tucano deixou de comparecer à inauguração do segundo viaduto do Complexo Viário Jaraguá na manhã desta quinta-feira, 18, na zona norte da capital paulista. Apesar do cancelamento de última hora, o governador disse que não teve tempo de chegar ao compromisso porque estava "vistoriando obras como o Rodoanel, a Jacu-Pêssego e a nova Marginal Tietê.

"Não tem movimento, isso é marketing para a imprensa noticiar", disse, logo após lançar a Empresa Paulista de Turismo e Eventos durante cerimônia no Palácio Bandeirantes. "Querem prejudicar os alunos, mas nem isso estão conseguindo". Questionado sobre quem estaria por trás desse movimento, Serra retrucou: "Vocês sabem, são suficientemente inteligentes e observadores para tirar suas conclusões".