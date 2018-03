Serra nega que esteja trocando o PSDB pelo PPS

Serra iniciou a coletiva com os jornalistas dizendo que não falaria sobre política partidária, mas no final deixou vazar algumas informações. Entre elas, a de que não conversou com o ex-prefeito Gilberto Kassab sobre uma possível aliança com o PSD. "Não conversei", afirmou. Mas adiante, explicou. "Ainda é cedo para essas especulações, deixa para o ano que vem", completou. Para o ex-governador, o que está havendo é uma antecipação de campanha por parte do PT por causa do momento de convulsão da sociedade, da crise econômica vivida pelo governo e da queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff, provável candidata à reeleição.

"Acho que a antecipação da campanha eleitoral é um equívoco grave para o Brasil. Ninguém na população está preocupado com eleição. O PT antecipou, a Dilma passou dois anos perplexa com a herança que recebeu do governo do Lula e dois anos agora fazendo campanha. E a oposição também entrou nessa já querendo definir tudo, o que é um equívoco", comentou. Serra se recusou a responder sobre se seria o maior o beneficiado pela situação. "É por isso que não quero entrar nessa", disse.

Questionado sobre a possibilidade, de uma vez no PSDB, ele vir a disputar prévia com o governador Aécio Neves, Serra se esquivou dizendo que ainda é cedo para se pensar nisso. O governador não tomou conhecimento das perguntas sobre a possibilidade de disputar o Senado ou Câmara pelo PSDB.

Apesar de achar de criticar a antecipação da campanha, Serra passou o tempo todo criticando a política econômica do governo. Segundo ele, a gestão deixou de dar condições para a população aumentar o consumo e o governo está deixando de investir na infraestrutura, como em estradas e energia por parte do Governo Federal. "Tirando São Paulo, que tem uma rede de estradas muito avançada em comparação com o resto muito boa, não há investimento em estradas desde 1997. Isso está causando problemas para o crescimento mais adianta", disse. "A verdade é que falta liderança de um lado e está sobrando talento, desperdício, recursos e trabalho. Está sobrenado um desperdício muito grande nessas três áreas: talento, recursos e trabalho".