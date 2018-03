Serra nega entrega de Marginal e Rodoanel inacabados

As incógnitas são as datas de abertura das novas pistas da Marginal do Tietê e do Trecho Sul do Rodoanel. Desde o ano passado, o governo do Estado sustentou que ambas seriam inauguradas no dia 27 - um calendário com contagem regressiva foi distribuído pela Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa) mantendo a data. A Secretaria dos Transportes agora evita definir um dia e diz que ambas "serão concluídas até o fim do mês".

"Não é possível acertar a data de tudo", diz o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella. O titular da pasta afirma que 85% das obras do Metrô e da Companhia Paulista dos Trens Metropolitanas (CPTM) estão dentro do cronograma, enquanto os outros 15% fazem parte da "banda de atraso". "Em projeto grande, como é o Plano de Expansão, existe uma margem de atraso porque o volume de inaugurações é grande." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.