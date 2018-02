Serra minimiza empate técnico com Russomanno

Sobre o aumento do porcentual de rejeição a seu nome, de 32% para 37%, Serra avalia que quando começarem o horário eleitoral e os debates entre candidatos será possível ao eleitor conhecer melhor os concorrentes. "Não quero falar muito sobre isso porque tudo o que eu falo vira manchete", disse. Questionado sobre a possibilidade de uma polarização entre PSDB e PT na campanha pela prefeitura paulista, o candidato se esquivou dizendo apenas: "Quem diria no começo da campanha que isso (o empate técnico com o candidato Russomanno) iria acontecer."

Serra chegou ao Jardim Parque dos Lagos, às margens da represa Billings, no início da tarde, em meio a comentários sobre um ataque criminoso a uma base da Polícia Militar na noite da sexta-feira (20). Questionado sobre a falta de segurança, Serra admitiu que há muito o que fazer. "Deve ter problemas porque não há como resolver tudo de uma vez", declarou. Serra esteve no local para uma visita a uma obra de urbanização às margens da represa conhecida como Cantinho do Céu.

O candidato disse que pagava uma dívida para ele mesmo ao visitar o local, já que a obra começou a ser realizada quando ainda era prefeito de São Paulo. "Há anos as pessoas não conseguiam chegar aqui. Foi uma recuperação exemplar que recebeu prêmios internacionais e foi uma obra realizada em conjunto com a prefeitura de São Paulo, governo do Estado, governo federal e teve participação da prefeitura de São Bernardo", disse.