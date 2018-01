Serra manda reforço para combater dengue no Rio O ministro da Saúde, José Serra, disse há pouco que deslocará para o Rio, em caráter de emergência, mil agentes sanitários para combater a epidemia de dengue que atinge o Estado, que já matou três pessoas e infectou quase mil. Os agentes, que trabalham em outros Estados, serão deslocados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em um prazo máximo de três semanas. "Eles estarão aqui para reforçar o combate à dengue nos municípios", disse o ministro, que anunciou ainda que contará com a colaboração do Exército para ajudar na infra-estrutura das ações de controle da epidemia. Serra evitou criticar o governador Anthony Garotinho (PSB), que o culpou pela explosão de casos da doença no Rio, e disse que o momento é de união entre os governos. "Agora é a guerra contra o mosquito. Chega de guerra entre governos federal, estadual e municípios. O que aconteceu, aconteceu. A população está preocupada agora com a dengue", afirmou o ministro. Garotinho disse ontem que a demissão dos agentes sanitários federais que faziam o controle da dengue, os chamados mata-mosquitos, teria motivado o recrudescimento dos números de casos da doença no Estado. "Isso é coisa de quase três anos atrás. Eles saíram em 1999 e a dengue chegou ao ponto máximo em 1998. Nós demos para o Rio de Janeiro muito mais dinheiro do que vinha antes. Realmente, o problema não vai por aí", afirmou o ministro da Saúde. Serra participa hoje de um almoço na Associação Comercial do Rio e, à tarde, inaugura a unidade carioca do hospital Sarah Kubitschek, em Jacarepaguá, zona oeste, antes de embarcar para Brasília.