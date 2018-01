Serra lidera, mas reduz vantagem em relação a Dilma

O deputado Ciro Gomes (CE), potencial candidato do PSB, aparece com 13% das intenções de voto, enquanto a pré-candidata do PV, senadora Marina Silva (AC), tem 8%. Do total de entrevistados, 9% disseram que votarão em branco ou nulo e 10% se dizem indecisos. O levantamento, realizado entre os dias 14 a 18 de dezembro, contou com 11.429 entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha, Dilma registra o maior índice de rejeição entre os presidenciáveis, com 21%, seguida de Serra com 19%, Ciro com 18%, Aécio Neves com 17% e Marina com 17%.

O Datafolha também avaliou a aprovação ao presidente Lula. Na mostra, a aprovação registra o recorde de 72% (de ótimo e bom). Na pesquisa de agosto, este índice ficou em 67%. De acordo com o instituto, o indicador de 72% é o mais alto patamar de popularidade apurado pelo Datafolha desde a posse do presidente Lula, em janeiro de 2003.

Outros cenários - A pesquisa também apresentou um cenário sem a presença de Ciro Gomes. Nessa simulação, aumentam para 40% as intenções de voto em Serra, Dilma atinge 26% e Marina Silva fica com 11%. No cenário de segundo turno, numa eventual disputa entre Serra e Dilma, o tucano lidera com 49% das intenções de voto e a petista aparece com 34%. Caso o segundo turno venha a ser disputado entre Serra e Ciro, o governador paulista continua na liderança, com 51% das intenções e o pessebista registra 28%.

A pesquisa Datafolha foi a campo antes do anúncio da renúncia do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, à sucessão presidencial de 2010, na última quinta-feira. Por isso, incluiu o nome do mineiro em dois dos quatro cenários. Num deles, na disputa com Ciro Gomes, Aécio fica em terceiro lugar com 16% das intenções de voto, Dilma lidera com 26%, Ciro aparece em segundo com 21% e Marina aparece com 11%. Sem Ciro, Dilma continua na liderança com 31%, Aécio fica em segundo com 19% e Marina registra 16%.