Serra lidera intenção de voto em 2010, com 12,8% Na corrida presidencial de 2010, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), em uma lista ampla de 21 nomes de possíveis candidatos, lidera com 12,8% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, também do PSDB, aparece em segundo lugar, com 11,6%. O atual governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), está em terceiro lugar, com 9,8% das intenções. O deputado federal Ciro Gomes (PSB) e ex-governador do Ceará aparece em quarto lugar (9,4%) e a presidente do PSOL e ex-senadora Heloisa Helena, em quinto lugar (6,1%).