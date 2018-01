Serra lançará candidatura sem avançar programa O ministro da Saúde, José Serra, anunciará ao meio-dia de quinta-feira sua candidatura presidencial. Diante de uma platéia composta quase que exclusivamente por representantes da executiva nacional do PSDB, o ministro fará uma apresentação de si próprio; falará de sua trajetória e de suas idéias sobre o País e sobre a economia mundial, além de sua passagem pelos ministérios do Planejamento e da Saúde. "Não vou avançar sobre idéias de governo", disse o ministro a um importante dirigente tucano, ao salientar que seria impróprio tratar de programa em um simples lançamento. Duas grandes ausências estão sendo registradas desde já: o presidente Fernando Henrique Cardoso, que está na Rússia, e o governador do Ceará, Tasso Jereissati, que não vem porque não quer. A falta do presidente é considerada oportuna tanto por ele como pelo tucanato. Não vindo, evita o ciúme do PFL, empenhado em eleger a governadora do Maranhão, Roseana Sarney. Nem tira o brilho da festa, que é de Serra. Tasso, por outro lado, fará falta. Os tucanos, em que se inclui o presidente Fernando Henrique, empenharam-se em reaproximar o governador de Serra, para que a executiva nacional prestigiasse em peso seu candidato. Mas nem isto convenceu Serra a telefonar para Tasso. Insistentemente cobrado a fazer o gesto por toda a cúpula do partido, Serra manteve-se irredutível. A mais de um interlocutor, argumentou que não se sentia à vontade para um telefonema que soaria como pressão pelo comparecimento de Tasso, quando cada um tem seu estilo e seu tempo. "Seria até uma falta de respeito", ponderou o ministro. Aos mais preocupados, Serra insistiu que a reaproximação está sendo muito bem costurada, por vários interlocutores de ambos. E enumerou as razões de sua tranqüilidade em relação ao governador. "Nunca houve um desentendimento pessoal entre nós; sempre estivemos juntos quando ele presidiu o partido; o Tasso é uma pessoa cujos governos eu sempre admirei e, especialmente, não é homem de duas caras: tenho a certeza de que ele estará conosco, porque é isto que ele tem dito". Mesmo sem Fernando Henrique na platéia, fato que poderia deixar o candidato mais à vontade para fazer reparos à equipe econômica, a decisão do ministro é a de evitar grandes polêmicas e o confronto com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. "Nem teria cabimento ele se lançar fazendo críticas a quem quer que seja, porque seria abrir um confronto com o governo do qual é candidato", diz o interlocutor do ministro. O vice-presidente do PSDB, deputado Alberto Goldman (SP), salienta que o lançamento servirá para que Serra apresente suas idéias. "Os confrontos são inevitáveis, mas virão no debate destas idéias, e não na apresentação delas." O próprio Serra deverá dizer que está apresentando suas opiniões. Opinião, dirá, é algo individual, mas o programa é coletivo e poderá atender também a outros partidos que vierem a se coligar com os tucanos na corrida presidencial. O programa de governo só será feito mais adiante por um conjunto de especialistas do PSDB. Desde a reunião de Serra com a cúpula do PSDB há uma semana, ficou acertado que a fala de apresentação do candidato seria restrita. "Concluímos todos que o melhor era que ele apresentasse apenas idéias gerais, dando a linha política central da campanha", diz um dos presentes ao encontro da cúpula tucana.