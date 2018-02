Serra ironiza presidente Lula sobre aliança entre Jesus e Judas

Potencial candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, José Serra, ironizou nesta quinta-feira, 22, a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Jesus Cristo, na política brasileira, teria de se aliar a Judas para formar uma coalizão. Lula fez a declaração em entrevista publicada na edição de hoje do jornal 'Folha de S.Paulo'. Questionado se concordava que uma aliança entre Jesus e Judas seria necessária para 2010, Serra respondeu: "Não sei. Quem fala com Cristo pode perguntar a ele".

Veja Também

Lula é criticado por dizer que Jesus se aliaria a Judas

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

'Jesus perdoaria Judas, fazer acordo jamais', diz Cristóvam

Kassab reage a Lula e diz que favoritismo de Serra não é recall

Reticente desde que passou a ser alvo de críticas diretas de Lula e da possível candidata petista à Presidência, ministra Dilma Rousseff, Serra fez apenas breve comentário sobre a entrevista do presidente. "A entrevista mostra bem o que é o Lula. De ponta a ponta, na forma e no conteúdo."