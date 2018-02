Serra ironiza Lula sobre aliança entre Jesus e Judas Potencial candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, José Serra, ironizou hoje a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Jesus Cristo, na política brasileira, teria de se aliar a Judas para formar uma coalizão. Lula fez a declaração em entrevista publicada na edição de hoje do jornal "Folha de S.Paulo". Questionado se concordava que uma aliança entre Jesus e Judas seria necessária para 2010, Serra respondeu: "Não sei. Quem fala com Cristo pode perguntar a ele."