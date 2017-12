Serra indica João Sampaio para Agricultura nesta terça O presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), João de Almeida Sampaio Filho, deve ser anunciado nesta terça-feira como o 11º nome do secretariado do governador eleito de São Paulo, José Serra (PSDB), na pasta da Agricultura. De acordo com o Estado, Serra também deve anunciar em breve o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Carlos Henrique Brito Cruz, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A indicação dos secretários estratégicos de Serra já começou a causar desagrados. Apesar de o governador eleito ter reiterado que não aceitará indicações partidárias, aliados teriam notado uma atenção especial ao PFL. Nesta segunda, com o anúncio de nove integrantes do novo secretariado de Serra, o partido teve dois nomes confirmados - Rogério Amato, para a pasta de Desenvolvimento e Assistência Social e Maria Lúcia Marcondes, que permanece na Secretaria de Educação e foi uma indicação pessoal do governador Cláudio Lembo. É provável ainda que Afif Domingos seja nomeado para a Secretaria do Trabalho. Com isso, o PFL teria garantido três cargos. O govenador eleito precisa ainda buscar espaço para o PTB do deputado Carlos Machado. O partido é um dos principais articuladores da Assembléia e apoiou Serra desde o início da campanha. Com os dez principais nomes do secretariado anunciados, a disputa pelos cargos considerados estratégicos está encerrada. O governador manteve quatro membros da equipe de Lembo e levou mais três auxiliares com quem trabalhou na Prefeitura de São Paulo. Até agora, foram anunciados: Antônio Ferreira Pinto (Administração Penitenciária), Rogério Pinto Coelho Amato (Assistência Social), Aloysio Nunes Ferreira (Casa Civil), Francisco Vidal Luna (Economia e Planejamento), Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos (Educação), Mauro Ricardo Costa (Fazenda), Luiz A. Guimarães Marrey (Justiça), Luiz R. Barradas Barata (Saúde), Ronaldo Marzagão (Segurança) e José Luiz Portella (Transportes Metropolitanos).