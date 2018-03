Serra: inaugurar obra se confunde com agenda eleitoral Embora tenha reiterado que a entrega de obras no interior do Estado faça parte dos compromissos de governo e de sua atual função, o governador de São Paulo, José Serra, reconheceu que, perto das eleições presidenciais, essas atividades podem ser confundidas com uma agenda eleitoral. "Isso é meio inevitável. Agora, na verdade, sempre fui para o interior todas as semanas fazendo inaugurações", disse hoje o governador e pré-candidato do PSDB à Presidência, em visita à Itatinga para a entrega de dois viadutos na pista oeste da Rodovia Castelo Branco.