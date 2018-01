Serra inaugura piscinão e evita falar de escândalo do DF O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), evitou hoje comentar o escândalo envolvendo o Democratas (DEM), aliado de seu partido, no Distrito Federal. "Já falei duas vezes sobre o assunto", disse, encerrando a questão quando questionado pela imprensa. Serra inaugurou hoje a primeira fase do piscinão Anhanguera, em Pirituba, zona oeste da capital, obra que deverá ser concluída apenas em julho de 2010.