Serra ignora apelo do PFL e conversa com PMDB O gesto da candidata do PFL a presidente, governadora Roseana Sarney (MA), em direção ao presidenciável tucano e ministro da Saúde, José Serra, não mudou os rumos da sucessão presidencial. Ao mesmo tempo em que o PMDB mantém a tendência de compor com o PSDB, velhos e "neo-serristas" continuam dispostos a costurar a aliança com o PMDB, apontado nesta quinta-feira, pela maioria dos tucanos, como o parceiro natural na sucessão. As queixas de Roseana ao presidente Fernando Henrique Cardoso, numa tentativa de travar as negociações de bastidor entre o PSDB e o PMDB, nem saíram dos limites do Palácio da Alvorada, onde os dois jantaram nesta quarta-feira. Segundo um importante articulador da candidatura Serra, o presidente não fez qualquer apelo ao candidato ou a dirigentes tucanos para pôr um freio na articulação. "O presidente não fará reparos, até porque é um dos que mais conversam com o PMDB", aposta o dirigente. "Vamos todos continuar conversando, porque o combustível da política é a saliva", resume o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira (PSDB), citando um máxima do ex-presidente do PMDB Ulysses Guimarães. Os principais líderes peemedebistas tomaram as queixas de Roseana como prova da fragilidade de sua candidatura e sustentam que é hora de conversar. "O acordo entre os presidentes dos partidos aliados foi de não-agressão e cada um adotará a estratégia que melhor lhe convier", lembra o líder do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima (BA), que já revelou sua preferência pelo PSDB. "O gesto da governadora em si não significa nada, no que diz respeito ao PMDB, mas é positivo no que possa significar uma abertura de conversas com o PFL", diz o vice-presidente nacional do PSDB, deputado Alberto Goldmann (SP). Em conversas reservadas com seu próprio time, nesta quinta-feira pela manhã, Serra classificou a movimentação de Roseana como jogo de cena. E rebateu as críticas: "O maior articulador da República é o senador José Sarney (PMDB-AP), que fica cercando o PMDB." No bastidor, Serra deixou claro que não tem pressa de fechar a parceria nem quer hostilizar ninguém, especialmente Roseana. "Em nenhum momento desdenhei a possibilidade de uma composição com o PFL, embora ache que a aliança com o PMDB ande mais fácil." Um serrista que acompanha e participa das negociações conta que Sarney tem atuado ostensivamente, pedindo votos a vários peemedebistas, como o líder no Senado, Renan Calheiros (AL). "Nem por isso nós protestamos", diz o serrista. Foi assim no Rio Grande do Norte, que Serra visitou na semana passada, depois de Sarney pedir ao ex-governador Aloísio Alves o apoio do PMDB potiguar a Roseana. A cúpula do PSDB e seu candidato acreditam que o pacto de não-agressão tem sido mais respeitado por eles. "Quando o prefeito de Vitória, Luiz Paulo Velozo Lucas, fez reparos à candidatura Roseana, os dirigentes do PSDB foram a público em sua defesa, mas o Inocêncio (Oliveira, líder do PFL) faz pior, falando mal da minha candidatura o tempo inteiro, e nenhum líder do PFL vem a público para desmenti-lo", disse Serra.