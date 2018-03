Serra gaba-se de experiência no âmbito federal O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), reforçou hoje a estratégia de rememorar seus feitos do passado na esfera federal. O reforço ocorre no dia em que o tucano admite a possibilidade de ser candidato nas próximas eleições. Se ontem, na inauguração de uma fábrica em Sorocaba (SP), Serra lembrou sua atuação como ministro do Planejamento, hoje gabou-se de suas ações como titular da Saúde no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).