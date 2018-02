Serra 'ficará feliz' se obra de irrigação no sertão sair O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), respondeu com ironia nesta tarde à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o tucano está começando a preparar seu discurso de campanha ao criticar as ações de combate à seca do governo federal no Nordeste. "Se aquilo que eu disse ajudar a ter um metro a mais de irrigação no sertão de Pernambuco, eu vou ficar feliz. Fico felicíssimo", reagiu Serra, após participar de um evento na capital paulista hoje pela manhã. O tucano é o provável candidato do PSDB à Presidência da República em 2010.