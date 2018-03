Serra faz segunda viagem ao Nordeste em uma semana

Serra deve chegar ainda nesta quinta-feira em Recife. Amanhã, cumpre agenda de entrevistas à imprensa local e faz uma viagem a Caruaru, cidade a 140 quilômetros da capital, onde fará caminhada pelo comércio local. O candidato também deve participar de um festival de música erudita, em Gravatá, a 84 quilômetros de Recife. Será levará a tiracolo o candidato ao governo do Estado, senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Jarbas tem 31% das intenções de voto, segundo o Ibope, contra 55% do candidato governista, Eduardo Campos, atual governador.

Na última pesquisa Ibope, Serra e Dilma apareceram empatados com 39% das intenções de votos, mas no Nordeste, onde Serra concentrou as viagens desta semana, a candidata do PT tem larga vantagem: 47% a 30%.

Sérgio Guerra, no entanto, minimiza a desvantagem de Serra no Nordeste e afirma que o candidato tucano tem condições de reverter o cenário usando como apoio os palanques regionais. "A candidata do PT está em vantagem, mas tem dois meses que essa vantagem estacionou, não cresce. Em contrapartida, temos bons palanques para o Serra, com candidatos com reais chances de ganhar as eleições estaduais", afirma o senador.

O presidente tucano aponta, por exemplo, a campanha no Rio Grande do Norte, onde a candidata do DEM, Rosalba Ciarlini, lidera a corrida pelo governo. No Piauí, o candidato tucano Sílvio Mendes lidera com 36% frente os 24% do segundo colocado, Wilson Nunes (PSB).

Em outros Estados, como Bahia e Sergipe, o candidato da oposição não lidera a corrida eleitoral, mas, na avaliação de Guerra, tem "reais chances" de vitória. Na Bahia, Paulo Solto, do DEM, compete com Jaques Wagner, do PT, por 32% a 41%, segundo recente pesquisa Vox Populi. O cenário é parecido em Sergipe: Marcelo Deda, do PT, está na frente com 41% e o candidato do DEM, João Alves, em segundo, com 34%.