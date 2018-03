Serra faz o convite, mas Aécio se recusa a sair vice

O encontro, ocorrido em um hotel de Brasília, começou tarde da noite de terça-feira e entrou pela madrugada de ontem. O governador paulista convidou Aécio para ser "parceiro" em uma "chapa café com leite", isto é, numa aliança de Minas com São Paulo. Para uma ala dos líderes tucanos, o "não" de Aécio ainda era tratado, ontem à noite, como reversível. Os relatos sobre o encontro, porém, reforçam a tendência de que o governador mineiro não voltará atrás.

Depois do convite de Serra, Aécio pediu que se encerrasse ali a conversa sobre essa questão. O mineiro argumentou que esse debate é ruim porque afeta o próprio Serra e admitiu que a eleição será muito dura. "O que posso garantir é o resultado em Minas Gerais", disse Aécio a Serra. "Farei tudo o que for necessário para ajudar. Os resultados vão mostrar o meu empenho."

Em uma demonstração de boa vontade, Aécio sugeriu a Serra que estreitassem a convivência, porque a proximidade vai possibilitar "uma colaboração mais concreta". Mais tarde, em conversa com senadores tucanos e sem mencionar o encontro reservado com o governador paulista, Aécio procurou deixar claro que não pode sair de Minas, porque a disputa no Estado também é muito dura e, se ele se ausentar, seu candidato, Antônio Anastasia, perderá a eleição. Explicou que há uma frente muito grande contra ele no Estado, unindo PT, PMDB e o vice-presidente José Alencar.

Um interlocutor de ambos acrescenta que Serra encarou a negativa com normalidade. Disse que faz parte da vida política e que o importante é ter Aécio a seu lado, trabalhando por ele. "O Serra ficou satisfeito com o compromisso do Aécio", disse o interlocutor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.