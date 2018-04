Serra faz corpo a corpo durante desfile do Galo da Madrugada

Ele disse não ter sentido medo da multidão. "Nunca tenho medo do povo". Ele chegou do carnaval de São Paulo de madrugada, descansou no hotel Atlante Plaza, na praia de Boa Viagem, e às 11 horas seguiu de ônibus para o desfile do Galo, acompanhado dos senadores Jarbas Vasconcelos (PMDB), Sérgio Guerra (presidente do PSDB) e Marco Maciel (DEM), além do governador de Alagoas Teotônio Vilela, do deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB), entre outros políticos.

Serra caminhou cerca de 150 metros do ônibus até o camarote, tendo boa receptividade. Várias pessoas o cumprimentaram, acenaram e chamaram pelo seu nome, enquanto outros gritaram o nome de Dilma. Quando chegou ao camarote, o desfile do Galo já havia saído há cerca de meia hora e ele não viu os carros alegóricos da abertura. No momento em que chegou, passava o trio com Fafá de Belém.

No camarote, ele falou com a imprensa pela primeira vez, evitando qualquer assunto relacionado à política. Indagado por um repórter se estava em campanha, Serra respondeu que se estivesse, pediria o voto dele.