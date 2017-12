Serra evita falar sobre novos ministros de Lula O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), se esquivou nesta sexta-feira de comentar sobre as nomeações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para seu novo ministério. "Não comento nomeações dos outros. Me reservo a este direito." Irredutível, Serra também negou-se a falar sobre os índices de crescimento apresentados pelo governo federal. "Não vou falar de índice de crescimento senão amanhã a manchete é Governo Lula". O governador esteve nesta tarde em Valinhos, região de Campinas, para desativar oficialmente a cadeia feminina da cidade. O local, com capacidade 12 mulheres, chegou a abrigar cem detentas. Todas já foram transferidas para outras unidades do Estado de São Paulo. Serra afirmou que Valinhos é a primeira cidade do interior do Estado na qual este tipo de medida foi realizado. "O governo Alckmin desativou cadeias na Grande São Paulo e nossa meta é fazer o mesmo no interior", disse. O governador disse ainda que irá reforçar a campanha contra a dengue, um dos problemas mais graves atualmente na saúde desta região.