Serra evita falar de eleição e defende obras em SP O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), se esquivou mais uma vez do tema eleições e destacou os avanços em obras de infraestrutura do governo do Estado. Hoje, em Santos (SP), ele participou da inauguração da reforma e ampliação da Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto Santos/São Vicente, obra que faz parte do Programa Onda Limpa, iniciativa de recuperação ambiental das águas do litoral paulista.