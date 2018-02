Serra evita críticas a Lula por viagem ao Nordeste

passada, levando a tiracolo a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.

"Eu não vou entrar nessa discussão eleitoral", disse Serra, após comparecer à cerimônia de posse do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro. "Estou preocupado com assuntos de governo e concentrado no meu trabalho. Na minha situação, não acho oportuno fazer qualquer comentário", completou.

Serra chegou atrasado à posse de Múcio. Cumprimentou Dilma, sua provável adversária na disputa pela Presidência, e sorriu ao ver Lula fazer-lhe um sinal de positivo com o indicador.

Na semana passada, Lula ironizou a preocupação dele com o Nordeste. "Eu não sabia que o Serra tinha alguma preocupação com o Nordeste. Mas, se começa a ter um pouquinho, perto das eleições, já é um bom sinal", afirmou Lula, na quinta-feira passada.

Na prática, ele respondia a um comentário de Serra, que no dia anterior apontara a falta de investimento do governo federal em projetos de irrigação para beneficiar comunidades que vivem "na beirada" do São Francisco.

Ultimato de Aécio

Sem querer tratar de eleições, Serra também amenizou o ultimato dado pelo governador de Minas, Aécio Neves. Empenhado em oficializar sua candidatura à Presidência pelo PSDB, Aécio quer que o PSDB decida até janeiro de 2010 se o candidato do partido à sucessão de Lula será ele ou Serra.

"Mas qual adiamento?", devolveu Serra, ao ser questionado por jornalistas. "Adiamento supõe que se tenha um prazo estabelecido e isso não existe". Disposto a não esticar a conversa sobre cenários para 2010, o governador pôs panos quentes nas divergências. "No PSDB não há problema. Acho que tudo vai caminhar direito, com muita unidade", insistiu.