Serra evita comentar pesquisa do Datafolha e empate com Dilma

Em visita neste sábado, 22, ao Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, o pré-candidato do PSDB à presidência, José Serra, não comentou o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que mostram o empate técnico com a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, ambos com 37% das intenções de voto. Serra chegou acompanhado do pré-candidato da legenda ao governo paulista, Geraldo Alckmin, que é natural da região, de Pindamonhangaba.

Pela manhã, eles foram à comunidade católica de Renovação Carismática Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Por volta das 14h30, os dois chegaram a São José dos Campos, que é governada pelo PSDB. A comitiva ficou por cerca de uma hora e meia na cidade e participou das ações de um programa municipal com a juventude desenvolvida num dos bairros mais carentes da cidade, o Campo dos Alemães, na zona sul do município.

Ao ser questionado sobre os números da pesquisa, Serra reagiu como de costume: "Não vou comentar os números", disse. Já o pré-candidato ao governo do estado, Geraldo Alckmin, foi mais acessível. Líder até o momento junto ao eleitorado e à frente do petista Aloísio Mercadante, Alckmin se diz confiante e disse que vai continuar "trabalhando como se estivesse somente um pontinho à frente" do adversário. Ele não fez comentários sobre os resultados de José Serra.

Os tucanos, entretanto, foram unânimes ao ressaltar a importância do eleitorado do Vale do Paraíba nesse momento, já que a região tem mais de 2 milhões de habitantes distribuídos em 39 municípios.