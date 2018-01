Serra evita comentar críticas de Mercadante sobre segurança Em clima de campanha, o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, esteve nesta sexta-feira em Bragança Paulista e não quis comentar as críticas de seu concorrente ao Palácio dos Bandeirantes, o petista Aloizio Mercadante, fez ao PSDB à condução do problema de segurança no Estado."Eu não acho nada. Não vou falar sobre isso. Tudo bem?", disse. Ele afirmou que o problema de segurança é grave, mas que os esforços foram e continuarão sendo feitos. "O governador tem de ser o capitão do time na luta contra o crime, articulando o governo federal, Poder Judiciário e os municípios", disse. Pesquisas Sobre sua campanha, Serra disse que, apesar de as pesquisas mostrarem que venceria no primeiro turno, a eleição não será fácil. "A gente não vai ter moleza. Eles (o PT) têm muitos recursos", provocou, em frente a uma platéia de 50 companheiros de partido da região de Bragança. Serra disse também que irá dar todo apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência da República. "Em 2002, as campanhas ao governo do Estado e à Presidência não foram feitas em conjunto, o que dificultou os trabalhos. Este ano, pretendo estar com o Alckmin, sempre que puder, para ajudar a torná-lo mais conhecido no cenário nacional", disse Serra. Este texto foi alterado às 18h25 para acréscimo de informações.