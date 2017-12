Serra está satisfeito com resultado de pesquisa eleitoral O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, José Serra, considerou seu desempenho na pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira como "uma foto" do atual cenário político, mas "não um filme até a eleição". Serra, que visita Ribeirão Preto no início desta tarde, afirmou que encara com humildade os dados da pesquisa e que considera um excelente começo o fato de ele vencer em todos os cenários do primeiro turno, mas disse: "Fico muito satisfeito em ser bem avaliado pela população de São Paulo, mas não é o fim. A gente tem que trabalhar muito até a eleição." De acordo com levantamento do Ibope, Serra teria entre 51% e 57% das intenções de voto no Estado, dependendo dos adversários. O pré-candidato do PSDB, José Serra, venceria no primeiro turno em todos os cenários. Na disputa com a ex-prefeita do PT, Marta Suplicy, o tucano teria 52% contra 18%. Serra almoça e toma um chope no tradicional restaurante Pingüim para, em seguida, caminhar no calçadão da região central de Ribeirão Preto.