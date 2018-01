Serra: 'Espero que todos os meus desejos se realizem'

São Paulo - O ex-governador José Serra publicou nesta quinta-feira, 26, no Facebook um post de boas festas desejando que seus próprios desejos se realizem em 2014. "Feliz Natal a você que me acompanha. Espero que todos os meus desejos se realizem. E o primeiro deles é continuar seu amigo por muitos anos".

A mensagem rapidamente virou piada nas redes sociais por causa do trecho "que meus desejos se realizem".

Com poucos interlocutores dentro e fora do PSDB, o Facebook e o Twitter têm sido usados por Serra sempre que ele tem "recados". Recentemente, sugeriu ter desistido de suas pretensões presidenciais, dizendo que Aécio Neves deveria ser lançado "sem demora" ao Planalto já que é esse o desejo da maioria do PSDB.

"Como a maioria dos dirigentes do partido acha conveniente formalizar o quanto antes o nome de Aécio Neves para concorrer à Presidência da República, devem fazê-lo sem demora", escreveu Serra.

Em outubro, ele usou seus perfil no Facebook para dizer que permaneceria no PSDB após especulações de que poderia aderir ao PPS a fim de ter legenda para disputar o Palácio do Planalto em 2014.