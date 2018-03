Serra espera que CPI do Cachoeira atue sem blefes O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, disse na noite desta quarta-feira esperar que a CPI do Cachoeira atue sem "blefes" e "chantagens". Após visita a uma faculdade privada de Brasília, ele evitou comentar a situação de tucanos citados nas denúncias da máfia do caça-níquel e disse não se sentir constrangido com as acusações contra representantes de seu partido. Serra disse que a CPI é um fato. "A CPI tem vida própria a partir de agora."