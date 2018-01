Serra escolhe o tucano Alberto Goldman para vice O PSDB terá chapa pura na disputa ao governo do Estado de São Paulo. O candidato José Serra escolheu o deputado tucano Alberto Goldman (SP) para ser vice em sua chapa. Conforme antecipou a Agência Estado, Serra optou pela chapa pura ( candidato e vice do mesmo partido) depois que não conseguiu atrair o PMDB para uma coligação estadual. Um vice da mesma legenda deverá facilitar os planos de Serra em 2010. Caso seja eleito para o Palácio dos Bandeirantes e faça uma boa administração, ele será um dos nomes mais cotados para concorrer à Presidência da República. Neste caso, deixará um tucano no comando do Estado.