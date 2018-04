Serra escolhe hoje novo vice; Alvaro Dias está descartado

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, escolhe ainda nesta quarta-feira, 30, o novo candidato a vice de sua chapa. O tucano Álvaro Dias (PR), indicado na sexta-feira, 25, está fora por conta da decisão de seu irmão, o também senador Osmar Dias (PDT-PR), que anunciou na noite de terça-feira que será candidato ao governo do Paraná.

"A definição sai hoje. O Serra vai decidir, mas agora o critério de escolha é diferente, já que não se trata mais de questão eleitoral", afirmou o presidente do PSDB e coordenador da campanha de Serra, senador Sérgio Guerra (PE).

Guerra disse que a decisão final será de Serra e que o presidenciável está ouvindo não apenas os líderes do DEM, principal partido aliado, mas de outros integrantes da coligação.

Os Democratas (DEM) já dão como certa a saída do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) da chapa do presidenciável tucano José Serra. Neste momento, o presidente nacional do DEM, Rodrigo Maia (RJ), está retornando à Brasília. Maia esteve reunido em São Paulo com Serra para definir o nome do vice. A ex-vice-governadora do Pará, Valéria Pires Franco (DEM), é uma das cotadas para assumir a vaga de vice.

Os Democratas dizem que, se o vice for realmente do DEM, será uma escolha de Serra. Se for do PSDB, a indicação será feita com o aval do DEM.

Atualizado às 12h45