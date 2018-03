Serra enfrenta tempestade durante voo: 'Foi um terror' A cinco dias de deixar o posto de governador de São Paulo, o presidenciável do PSDB, José Serra, passou por um susto hoje, a bordo de um helicóptero. O tucano seguia da Avenida Paulista, na região central da capital do Estado, para a favela de Paraisópolis, na zona sul, quando a aeronave entrou em uma tempestade. O secretário de Desenvolvimento e possível candidato do PSDB ao governo paulista, Geraldo Alckmin, acompanhava Serra.