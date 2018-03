Serra elogia seu governo e diz que SP está melhor O governador José Serra fez elogios ao seu próprio governo, ao lançar mais uma etapa do programa Água Limpa, hoje, em Barra Bonita, no centro-oeste do Estado. "Não chegamos ao céu, mas São Paulo está melhor, avaliou, depois de fazer um minucioso balanço das obras realizadas na região. Ressalvou, em seguida, que os governos anteriores - do PSDB - teriam contribuído para isso. "Nosso governo é uma sequência de governos bons", afirmou.