Serra: 'É um sonho voltar a ser prefeito de São Paulo' O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, disse na noite de hoje que é um sonho voltar a ser prefeito da cidade de São Paulo, da qual já foi administrador no período de 2004 a 2006. O ex-governador paulista disse que volta a disputar a sucessão municipal com grande satisfação e que pretende, caso seja eleito, garantir as conquistas obtidas até o momento e multiplicá-las para o futuro. "É um sonho para mim voltar a ser prefeito de São Paulo", afirmou, ao participar do lançamento da coleção "História Geral do Estado de São Paulo", que teve a coordenação de Marco Antonio Villa.