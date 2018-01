Serra e Tasso são amigos, diz Aécio O presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), minimizou as divergências internas do PSDB nesta quarta-feira à noite, ao chegar ao Palácio da Alvorada para um jantar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. "Não há crise, acho que há uma crise inflada artificialmente", disse, acrescentando: "Não existe crise no PSDB, existe estratégia de consolidação de um nome". O deputado informou que o ministro da Saúde, José Serra, deve desligar-se do cargo nas próximas semanas para dedicar-se integralmente à candidatura presidencial. Aécio Neves disse que aposta na unidade do partido. "Como queremos ganhar as eleições, estaremos absolutamente unidos com o ministro Serra e com o governador Tasso Jereissatti (CE), participando efetivamente desse processo." O presidente da Câmara afirmou não saber se Serra vai ou não tomar a iniciativa de procurar Tasso, que tem demonstrado descontentamento com o processo de escolha do ministro para ser o candidato tucano à Presidência da República, mas declarou-se convicto de que não há risco de um rompimento entre os dois. "São amigos. Por mais que possa ter havido divergência, todos são homens públicos e não aventureiros. Todos têm um compromisso enorme com o País." O deputado tucano disse que fala "costumeiramente" com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do PFL à Presidência. Disse ter conversado com ela nesta semana, por telefone. "Oportunamente, vamos conversar, mas ainda não há data marcada." A uma pergunta sobre a possibilidade de o Congresso alterar a medida provisória que substitui o projeto de lei que corrige a tabela de alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), ele respondeu que iria tratar do assunto com Fernando Henrique durante o jantar. O presidente da Câmara chegou ao Alvorada às 21 horas desta quarta-feira. Antes dele, chegou o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente.