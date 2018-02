Serra e Suplicy estão empatados na disputa pelo Senado

No levantamento anterior, feito em julho, Serra tinha vantagem na disputa e era líder inconteste na disputa, com 34% contra 29% de Suplicy. Os números mais atuais mostram que o tucano tem vantagem numérica no interior, onde ganha do petista por 38% a 25%. Já nos municípios da região metropolitana, incluindo a capital, Suplicy vence Serra, com 34% a 28%.

A pesquisa divulgada hoje no jornal Folha de S.Paulo foi feita nos dias 12 e 13 de agosto, com 2.045 entrevistas, e tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.